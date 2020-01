La Provincia di Asti e la Consulta degli studenti insieme per il futuro della scuola

Nella giornata di ieri, martedì 14 gennaio, si è svolto l’incontro dei rappresentati della Consulta provinciale degli Studenti con il presidente della Provincia Paolo Lanfranco ed il Consigliere delegato all’Istruzione Andrea Giroldo.

Il Presidente, nel ringraziare i ragazzi per l’impegno profuso, ha evidenziato l’importanza delle deleghe della Provincia non solo in ambito prettamente scolastico, come l’offerta formativa o l’edilizia scolastica, ma anche in tema della salvaguardia dell’ambiente, dove auspica un coinvolgimento sempre maggiore dei ragazzi nelle scelte che interesseranno il loro futuro di cittadini.

“Il baricentro della società – ha aggiunto il Consigliere Giroldo – si è spostato sempre più verso una dimensione privata; per questo motivo vedere giovani così impegnati e con questo senso civico fa sicuramente ben sperare.”

Nel corso dell’incontro il Consigliere delegato ha proposto una serie di iniziative, apprezzate e condivise dagli studenti, di cui si farà portavoce con i presidi nel prossimo incontro fissato per martedì 21 prossimo, in aggiunta alle proposte avanzate dai ragazzi. Proprio per un maggior loro coinvolgimento nei processi decisionali, la Provincia ha convocato gli studenti prima della riunione con i Dirigenti Scolastici, “per raggiungere un risultato il più possibile vicino alle loro aspettative.”