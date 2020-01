La Farmacia Cerati di San Damiano dona un nuovo defibrillatore ai Carabinieri di Asti

L’Arma dei Carabinieri, da qualche anno, ha intrapreso un percorso di formazione all’uso dei defibrillatori da parte dei propri militari giornalmente impiegati nel servizio di controllo del territorio.

Per questa esigenza di primo intervento sanitario, Militari specializzati “infermieri professionali” della Sezione Sanità del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta di Torino, in qualità di istruttori del Centro di Formazione BLSD del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, hanno addestrato 69 militari del Comando Provinciale di Asti e che sono quindi in grado di utilizzare, in caso di emergenza, i tre defibrillatori che sono installati sulle gazzelle e che sono 24h/24 in servizio di pattuglia sul territorio.

Ricordiamo come sia fondamentale per la sicurezza quotidiana dei cittadini anche questo tipo di formazione del personale dell’Arma dei Carabinieri, come nel caso che avevamo riportato a dicembre della donna che, colpita da malore in piazza Alfieri, fu salvata proprio grazie al perfetto funzionamento della catena dei soccorsi.

Nella mattinata di oggi, sabato 25 gennaio, la “Farmacia Cerati” del dott. Aldo Zambonardi di San Damiano d’Asti ha donato al Ten. Col. Pierantonio Breda un ulteriore defibrillatore di nuova generazione che verrà posizionato presso la Caserma di Via Delle Corse, 5 ad Asti, una sede dell’Arma dove ogni giorno accedono molti cittadini.

La donazione, tangibile segno di utilità sociale per l’intera comunità, consentirà ai Carabinieri di Asti di avere a disposizione uno strumento indispensabile nei casi critici che va dunque aggiungersi alle tre analoghe apparecchiature già collocate sulle autoradio del pronto intervento, così da poter avere un’immediata risorsa per casi di malore su strada.