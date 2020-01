La Canonica di Cinaglio in comodato d’uso al Comune: “Sarà riqualificata e messa al servizio dei cittadini”

Il Comune ha firmato con la Parrocchia di Cinaglio il contratto per la concessione ventennale in comodato d’uso della Casa Canonica.

Questo edificio non era più utilizzato come residenza del parroco da molti anni. “Grazie alla concessione in comodato d’uso, l’Amministrazione potrà inserire la Casa Canonica nell’ambito di progetti di recupero e riqualificazione affinché possa essere messa al servizio della cittadinanza, adibendo i suoi locali ad attività formative, culturali ed associative” spiega il sindaco Flavio Miniscalco.

Il Comune potrà usufruire anche delle pertinenze, quali la cantina ed il suggestivo “giardino del Parroco”.