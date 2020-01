Interessante visita al magazzino Amazon per il “Team studenti 2.0” della Scuola Media Parini di Asti

Giovedì 16 gennaio gli alunni del progetto “Team studenti 2.0” della scuola media Parini dell’I.C.3 Asti hanno visitato il magazzino Amazon di Torrazza Piemonte (TO).

“Il progetto “Team studenti 2.0” è nato dalla sinergia tra la scuola media Parini e alcuni dirigenti di aziende quali Amazon, Google etc. e ha come obiettivo quello di far conoscere agli studenti alcuni aspetti del lavoro e delle tecniche peculiari che si utilizzano nelle aziende per affrontare alcune situazioni frequenti (gestione dei conflitti, public speaking, analisi dei dati…)” ha spiegato il prof. Sandro Paciocco che coordina il progetto.

Gli alunni del “Team studenti 2.0” sono formati innanzitutto attraverso lezioni ed esperienze laboratoriali in classe, guidate da esperti del

settore (tecnici e dirigenti) oltre che da alcuni docenti della scuola media Parini. Il progetto prevede anche diverse uscite didattiche, durante le quali gli studenti possono conoscere importanti realtà lavorative, sia visitando sedi operative che centri gestionali.

La visita al magazzino Amazon di Torrazza Piemonte è stata la prima delle uscite in programma: gli studenti sono stati guidati dai dirigenti all’interno della struttura (interessante per l’alto grado di automazione e per l’utilizzo della robotica), hanno parlato con i lavoratori e hanno seguito il processo che avviene all’interno.

“Osservare da vicino la realtà lavorativa di una grande azienda come Amazon ci ha permesso di comprendere meglio i cambiamenti in atto nel mondo del lavoro e ciò che il futuro ci richiede: conoscenza, competenza tecnica e innovazione tecnologica” hanno affermato gli studenti al termine della visita. “Il progetto è una bellissima opportunità, grazie alla quale la nostra scuola ha saputo creare situazioni per avvicinarci al mondo del lavoro, per comprendere i cambiamenti in atto e prepararci al futuro”.