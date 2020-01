Intensa cerimonia per il Giorno della Memoria a Moncalvo

Moncalvo ha celebrato solennemente il Giorno della Memoria nella giornata di oggi, domenica 26 gennaio.

In una cerimonia ricca di commozione, l’Amministrazione Comunale ha ricordato le vittime dell’Olocausto con la posa di quattro Pietre di Inciampo, nel ricordo di quattro persone catturate a Moncalvo e deportate nei campi di sterminio dove sono state barbaramente uccise, ovvero: Clelia Vitale, Adua Nunes, Amerigo Colombo e Alberto Colombo.

“Abbiamo l’obbligo di ricordare quanto accaduto affinché non si ripeta mai più per trasmettere questa memoria alle giovani generazioni – è il commento del sindaco Christian Orecchia – non devono mai venire a mancare rispetto e convivenza civile, regole fondamentali sulle quali si fonda la società umana”.

“Dobbiamo vivere con maggior coscienza sociale e onestà, valori importanti della nostra vita – sono le parole del vicesindaco Andrea Giroldo – non dobbiamo mai cedere all’odio che rappresenta la via più facile per condurre la nostra esistenza”.

Alla cerimonia ha presenziato anche Elio Carmi, vicepresidente della Comunità Ebraica di Casale Monferrato, accompagnato dalla sua famiglia e da Adriana Ottolenghi. Carmi ha letto la preghiera commemorativa dell’Ebraismo “Yizkor”, che in ebraico significa “ricordo” e un estratto di “Se questo è un uomo” di Primo Levi.

Presenti anche i rappresentanti della famiglia Norzi, l’ultima famiglia ebraica residente a Moncalvo.

L’iniziativa dell’installazione delle Pietre da Inciampo è stata del consigliere comunale Diego Musumeci che commenta così la giornata: “Abbiamo sentito il dovere di ricordare queste persone perchè la memoria è importante ma va sempre attivata. Questa iniziativa rappresenta un esempio di memoria diffusa che va implementato da tutti a partire dai cittadini stessi che si fanno portatori e promotori di questo progetto”.