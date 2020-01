Incidente stradale a Nizza Monferrato, coinvolte tre vetture

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, 28 gennaio, a Nizza Monferrato.

Davanti al Centro Commerciale Le Fornaci, verso le 18,30, per causa ancora in corso di accertamento si sono scontrati tre veicoli.

L’incidente ha generato molto traffico nella zona, ma per fortuna non ha avuto gravi conseguenze per gli occupanti dei tre mezzi.

Tra i coinvolti anche tre bambini rispettivamente di 6 mesi, 2 e 4 anni, che sono stati trasportati in modo autonomo da un parente, mentre tre adulti (madre e altri due uomini) sono stati trasportati con le ambulanze intervenute sul posto all’Ospedale di Asti, tutti con codice verde.