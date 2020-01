Incidente stradale a Nizza Monferrato, camion fuori strada

Incidente stradale questa mattina a Nizza Monferrato.

Mentre stava percorrendo Corso Acqui, un camion spagnolo è uscito di strada per cause ancora in corso di accertamento e si è inclinato a bordo strada sfondando una recinzione.

Un paletto della recinzione ha sfondato il lunotto del mezzo ferendo uno dei due occupanti il mezzo; entrambi sono stati portati al Pronto Soccorso di Asti dall’ambulanza del 118 intervenuta.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia Municipale di Nizza e i Vigili del Fuoco.