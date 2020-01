Incidente mortale in centro di Alba

Tragico incidente ieri pomeriggio, venerdì 3 gennaio, in centro ad Alba all’altezza dell’incrocio tra Corso Matteotti e Via Alfieri.

Nello scontro fra due auto, un suv e un’utilitaria, una donna, Romana Sacco di 64 anni, è morta, mentre il figlio è rimasto ferito; illesa la terza persona che era alla guida del suv.

Dalla prima ricostruzione della dinamica dell’incidente la donna alla guida del suv avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, e avrebbe travolto l’utilitaria parcheggiata a bordo strada, su cui si trovavano madre e figlio. L’auto è stata spinta contro il muro e la donna è rimastra schiacciata all’interno della vettura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, per estrarre le due persone dall’auto, l’ambulanza e la Polizia Municipale; nonostante l’immediato trasporto all’Ospedale di Alba per la donna non c’è stato nulla da fare.