Incendio nella notte al PAM di Asti

E’ stata una notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco.

Il primo di una serie di interventi (clicca QUI per leggere l’articolo) si è reso necessario verso le 3 presso il supermercato PAM di Corso Torino.

Gli uomini del comando provinciale astigiano sono intervenuti per un principio d’incendio che si è sviluppato nella zona dove si trovano i reparti panetteria e gastronomia.

L’incendio è stato spento, sono in corso i rilievi per determinare le cause; sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale.