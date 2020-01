“In Cerca di Bellezza”: tramonti in campagna ed in città

Nuovo appuntamento con il progetto di alternanza scuola lavoro dell’Associazione L’Astigiano 3.0 con l’Istituto Monti “In Cerca di Bellezza“. Coordinati dalla docente Anna Maria Cardinale, nuovi cercatori di bellezza, delle classi 3AA e 3AB, ci stanno facendo compagnia con le loro foto.

Il tema delle colture d’inverno è coniugato perfettamente con i tramonti, che valorizzano ancora di più la bellezza della natura astigiana…. con una breve fuga in città, ad Asti, per immortalare luci e colori anche in centro. Gli scatti sono di Francesco Nervo e Klea Gjini.



Francesco Nervo – Tramonto desiderato – San Desiderio (Asti)



Klea Gjini – Tramonto nelle vicinanze di Murisengo



Klea Gjini – Tratto paesaggistico a CasaBianca



Francesco Nervo – Lo spicchio di cielo in centro di Asti

“In Cerca di Bellezza” fa parte del progetto “Comunicare la Bellezza II”.

Si ringraziano per il supporto

Regione Piemonte

Cooperativa della Rava e della Fava

