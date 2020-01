“In Cerca di Bellezza”: il freddo mattutino nella campagna astigiana

Rieccoci, dopo qualche mese di sosta per la formazione di un nuovo gruppo di lavoro, con la nuova serie di foto del progetto di alternanza scuola lavoro dell’Associazione L’Astigiano 3.0 con l’Istituto Monti “In Cerca di Bellezza“. Coordinati dalla docente Anna Maria Cardinale, nuovi cercatori di bellezza, delle classi 3AA e 3AB, ci faranno compagnia nei prossimi mesi, con nuovi temi fotografici per valorizzare quanto i ragazzi hanno intorno a se.

Il primo tema è “Le colture d’inverno”. Ecco la foto di Nicolò Poggio.



Campo al mattino con il prato coperto di brina e alberi spogli in lontananza.

***********************

“In Cerca di Bellezza” fa parte del progetto “Comunicare la Bellezza II”.

Si ringraziano per il supporto

Regione Piemonte

Cooperativa della Rava e della Fava

