Il Luna Park di Carnevale arriva ad Asti dal 15 febbraio al 1 marzo

Anche per quest’anno, è previsto l’arrivo ad Asti del tradizionale Luna Park di Carnevale. Come per gli altri anni saranno una cinquantina le attrazioni in Campo del Palio, tra padiglioni dolciari e gastronomici, attrazioni per adulti, attrazioni per bimbi, tiri e giochi vari. Bruco-mela, Taboga, il Ghibli Gold Mine e tante altre giostre.

Il Luna Park sarà aperto dal 15 febbraio al 1 marzo 2020 (come da tradizione, la domenica successiva al martedì grasso, che quest’anno cade il 25 febbraio).

Le attrazioni saranno aperte tutti i giorni dalle 15 alle 19, ma gli esercenti avranno la facoltà di estendere l’orario fino alle 23 di sera. E’ prevista ovviamente l’apertura mattutina per le scuole.

Cambia anche la viabilità in piazza Campo del Palio. Le operazioni di montaggio del Luna Park inizieranno il 12 febbraio 2020 dopo le operazioni di pulizia del mercato, mentre lo smontaggio delle giostre dovrà avvenire entro il 3 marzo.