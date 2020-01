Il Lions Club Moncalvo Aleramica aiuta a due famiglie in difficoltà

Il Lions Club Moncalvo Aleramica quest’anno ha scelto di offrire un piccolo aiuto a due famiglie del nostro comprensorio in difficoltà, utilizzando i fondi raccolti durante la fiera del Tartufo dell’ottobre 2019.

Grazie al supporto dell’amministrazione Comunale e dei servizi socio assistenziali territoriali, il Club presieduto da Giancarlo Boglietti è riuscito a selezionare i beneficiari, donando un frigorifero e una fornitura di pellet per il riscaldamento oltre ad alcuni giocattoli per i bambini.

I regali sono stati recapitati durante le festività natalizie, accompagnati da una semplice lettera di auguri.

L’attività del Club prosegue come di consueto con la progettazione dei prossimi service stabiliti in occasione della prima assemblea del settembre 2019: in particolare, anche quest’anno è iniziato un service presso le case protette a supporto dei ragazzi ospiti, con la collaborazione anche del Leo club, la sezione giovanile del Lions.

Dopo la festa degli auguri in occasione del Natale allietata dal duo violino e violoncello di Chiara Carrer e Chiara Sardo, la prossima conviviale si svolgerà il 28 gennaio presso la sede del club Corona Reale in Moncalvo.