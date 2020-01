Il fantasma di Umberto II avrebbe predetto ad Asti l’ascesa al trono di una donna

Ricordate il fantasma di Umberto II? Nel novembre del 2015, lo spirito dell’ultimo sovrano d’Italia imperversò nella nostra città attirando anche le attenzioni di alcuni cacciatori di spettri locali.

Il Re di maggio si era materializzato nell’androne del Municipio e come un comune cittadino, girovagando per gli uffici, si era intrattenuto anche con alcuni impiegati.

La vicenda ora torna alla ribalta delle cronache perché pare che in uno di questo colloqui Sua Altezza Reale, benché defunta, abbia consegnato ad una testimone alcuni scritti, contenenti profezie riguardanti il destino della famiglia reale. In una di queste pare sia scritto che una delle sue discendenti, sarebbe diventata presto Regina.

Acclarato che viviamo ancora in una repubblica parlamentare, la profezia sembra raccontare esattamente le decisioni di Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto di Savoia, che hanno deciso di abrogare per sempre la legge salica, ovvero quella che prende solo al figlio maschio di salire al trono. Così, nel caso di una capitolazione della Repubblica Italiana, al Quirinale regnerebbe Vittoria, prima regina d’Italia.

Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto hanno preso la storica decisione considerando la volontà del reale spettro? Difficile da dire.

Lo si potrebbe chiedere al diretto interessato: nel caso qualcuno lo avvistasse per Asti lo faccia sapere alla nostra redazione. In realtà Umberto II all’epoca promise che sarebbe tornato il 13 giugno del 2016, anniversario della partenza per l’esilio in Portogallo. Ma l’ectoplasmatico monarca mancò l’appuntamento.

E visto le grane che certi sovrani hanno da dirimere in altri lidi, è più saggio che il sovrano non si intrometta nelle questioni di famiglia.