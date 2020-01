Il Comune di Asti chiarisce sugli interventi Open Fiber

In seguito alla domande, perplessità e dubbi che si pongono i cittadini, comparsi ultimamente anche sui social, il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefania Morra intendono fare chiarezza e rassicurare tutti sull’intervento che Open Fiber sta operando nella città di Asti per la posa della fibra 5G.

Sull’intera operazione della posa della fibra è stata approvata contestualmente il 2 luglio 2019 la convenzione con la S.p.A. Open Fiber, il cui allegato A recita testualmente che : “Al termine della posa delle infrastrutture edili della rete le superfici manomesse dovranno essere regolarmente ripristinate a cura onere e responsabilità di Open Fiber nel rispetto di quanto indicato nelle tabelle allegate al Decreto 1° ottobre 2013 “Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali” .

La larghezza per il ripristino definitivo, che prevede il rifacimento del tappeto, sarà pari a 150 cm di larghezza, ad eccezione degli attraversamenti stradali per cui la larghezza dello scavo sarà incrementata di 100 cm da entrambi i lati dello scavo.

A tal proposito L’Ufficio Manomissioni e Vigilanza del Comune di Asti è impegnato in un’ attenta sorveglianza dei lavori di scavo, ora in corso, e per tutto il periodo di posa dell’infrastruttura cui seguirà il ripristino definitivo che verrà eseguito non prima di mesi 6 per consentire l’adeguato assestamento dei materiali di riempimento e comunque non oltre l’anno dal completamento del ripristino provvisorio.

Occorre precisare che anche l’art. 93 del d.Lgs D.Lgs. 259/2003 Codice delle Comunicazioni Elettroniche prevede esplicitamente e con estrema chiarezza che la società che ha operato per la posa della fibra ha l’obbligo “di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi* stabiliti dall’Ente locale.” ovvero le aree soggette a lavori di scavo per la posa della fibra.

In ogni caso è interesse nonché compito istituzionale del Comune di Asti quello di garantire la messa in sicurezza delle strade affinché tutti i cittadini possano transitare in sicurezza e senza alcun pericolo sulle vie della nostra Città.

“Riteniamo pertanto – dichiarano il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Stefania Morra – che questo progetto sia da ritenersi strategico e di grande importanza per la città di Asti, per i suoi cittadini, per gli operatori economici, per le scuole, servizi, Uffici ed Enti affinché sia data la possibilità a tutti di migliorare l’accesso alla connettività di ultima generazione con opere come questa, destinate a rimanere nel tempo per lo sviluppo di una città sempre più moderna e sempre al passo con i tempi che il futuro ci richiede”.