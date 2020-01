Il Cammino di Santiago a portata di tutti: Gabriella Lago presenta una nuova esperienza di viaggio

Il Cammino di Santiago rappresenta per molte persone un sogno. Un cammino religioso, spirituale, culturale, storico; un pellegrinaggio che giovani e meno giovani decidono di intraprendere, scegliendo le modalità che meglio si adattano alle proprie esigenze.

Per aiutare le persone a realizzare questo sogno, Gabriella Lago, istruttrice di nordic walking e guida escursionistica ambientale, ha ideato una modalità di esperienza che si rivolge principalmente a un target adulto, over 40, che non vuole privarsi di questa opportunità, ma che allo stesso tempo vuole intraprendere l’esperienza in sicurezza e tranquillità.

Lo scorso agosto è partito il primo gruppo composto da una quarantina di persone, che ha percorso 120 chilometri a piedi nell’arco di cinque giorni, da Sarria a Compostela, con tappe intermedie tra i 21 e i 26 chilometri al giorno, oltre a un’ultima tratta di 13 chilometri fino a Finisterre.

La particolarità è la possibilità di fare un percorso emozionante e affascinante in totale sicurezza, con alberghi prenotati lungo il percorso e un pullman che segue costantemente il gruppo in caso di necessità o eccessiva stanchezza dei partecipanti.

I pellegrini avevano infatti un’età media di 55-60 anni, energici e volenterosi, ma allo stesso tempo bisognosi di un supporto in caso di necessità.

“Questa sicurezza – spiega Gabriella Lago – ha permesso loro di intraprendere il percorso con tranquillità e serenità, lasciandosi andare completamente al cammino e alla sua bellezza, senza pensieri all’organizzazione”.

Visto il successo della prima esperienza, Gabriella Lago insieme a Patrizia Favarato e in collaborazione con Donatella Segarizzi dell’agenzia “Viaggi tropicana orizzonti di riflessione” organizzeranno per la prossima estate un’esperienza simile a quella già vissuta, per tutti coloro che volessero affrontare il Cammino di Santiago in tranquillità e sicurezza.

Il programma del viaggio di questa estate e le modalità per parteciparvi verranno presentate sabato 11 gennaio alle 14.30 presso la sede dell’associazione nazionale degli Alpini di corso XXV aprile 71, Asti.

Per informazioni Gabriella 333 2387218.