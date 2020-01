I vini del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato alla Coppa del Mondo di Sci al Sestriere

Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato scende in pista: quella della coppa del mondo di sci alpino.

Circa ottanta etichette di 34 aziende del territorio monferrino raggiungono Sestriere, nel comprensorio della Vialattea, dove sabato 18 e domenica 19 gennaio si svolgeranno le gare femminili di slalom gigante e slalom parallelo valevoli per la Coppa del Mondo di Sci Alpino.

Un evento di grande richiamo per gli amanti degli sport invernali e appassionati di tutte le nazioni, che direziona i riflettori sul Piemonte e al quale il Consorzio aderisce nel segno di una strategia di comunicazione e valorizzazione di tutto il Monferrato del vino. La volontà di essere presenti alla manifestazione trova espressione nel progetto curato dall’associazione culturale Qualitaly, che a Sestriere gestirà le postazioni del villaggio sportivo, assieme a quelli delle piste e degli impianti, per garantire visibilità e promozione alle più significative eccellenze regionali.

Oltre alle postazioni predisposte nelle aree della competizione, già fruibili dalla giornata di venerdì 17 gennaio, nel fine settimana i vini del Consorzio andranno anche sulla tavola del ristorante riservato alle autorità, agli sportivi, alle squadre e ai molti operatori impegnati nell’organizzazione, per un totale di circa 2000 pasti previsti.

Assieme a Qualitaly, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato ha fatto ancora un passo in più: quello di fornire all’Associazione Albergatori e Ristoratori di Sestriere il nutrito elenco di etichette dei consorziati che hanno aderito all’iniziativa, mettendo a stretto contatto produttori e operatori per portare i vini del Monferrato sulle loro carte dei vini.

«Guadagniamo un’altra vetrina importante e un altro spazio nel circuito dei consumi, grazie ai contatti tra produttori e ristoratori che abbiamo contribuito a creare – commenta Filippo Mobrici, Presidente Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato – Pensiamo che essere presenti a una manifestazione internazionale come il campionato del mondo di sci di Sestriere rappresenti una grande conferma per il nostro lavoro. Un’iniziativa che dimostra come i nostri vini e il nostro territorio possano essere comunicati in modo assolutamente trasversale, anche fuori dalle manifestazioni di settore».