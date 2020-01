Grave carenza di personale negli uffici postali di Asti e provincia: la denuncia della CISL

Il Sindcato Lavoratori Poste CISL di Asti denuncia la gravissima carenza di personale negli uffici postali di Asti e provincia. Secondo la sigla sindacale si è di fronte a “enormi disagi tra i cittadini e grave sofferenza per i lavoratori”.

“Per garantire l’apertura di tutti gli uffici, Poste è costretta quotidianamente ad inviare in distacco il personale applicato negli uffici principali, con conseguente chiusura delle postazioni di lavoro ed allungamento dei tempi di attesa per la clientela – afferma la ccordinatrice territoriale SLP Cisl Asti, Annalisa Vassallo – Il continuo esodo di personale che ha maturato i requisiti pensionistici ha ulteriormente ridotto il numero di addetti”.

Ad oggi la situazione è la seguente: su un totale di 120 uffici, 42 postazioni, collocate negli uffici principali di Asti e provincia, non sono presidiate e quindi chiuse al pubblico.

“E’ evidente che il piano occupazionale messo in atto da Poste Italiane risulta decisamente insufficiente – conclude Vassallo – Inoltre per l’anno in corso è previsto un ulteriore consistente esodo di personale. E’ necessario quindi intraprendere un piano di mobilitazione che coinvolga sindacato, istituzioni e cittadini”.