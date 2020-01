Gli eventi di gennaio alla Farmacia Don Bosco di Asti

Dopo la pausa natalizia riprendono gli appuntamenti con il benessere, con la prevenzione e con la bellezza alla Farmacia Don Bosco di Asti.

Tanti gli appuntamenti con opportunità di trattamenti del viso gratuiti per conoscere prodotti di alta qualità, tutti su prenotazione allo 0141 212846. Ecco il calendario:

15 gennaio (pomeriggio) Giornata VICHY

22 gennaio Giornata BIONIKE

24 gennaio Giornata SKINCEUTICALS

28 gennaio Giornata MIAMO

Per la prevenzione ed il benessere sono in programma due giornate speciali nel mese di gennaio: oggi, martedì 14 sconti per tutto il giorno sui fermenti lattici vivi Enterolactis, con le confezioni per adulti e per bambini a soli sei euro.

Il 27 gennaio, invece, saranno scontati del 50% i cerotti Thermacare, per il benessere del corpo curato attraverso il calore, con promozioni speciali sulle confezioni da due pezzi.

Inoltre, si avvicina un’altra grande novità tra i servizi offerti alla Farmacia Don Bosco: a partire dal mese di marzo sarà possibile effettuare l’esame gratuito dell’emoglobina per controllare il livello di ferro nel sangue, su prenotazione allo 0141 212846. La prima mattinata dedicata a questo nuovo servizio è programmata per il 24 marzo, quando sarà anche possibile acquistare gli integratori di ferro a prezzi scontati.

Ecco il calendario degli eventi, per tutti i dettagli su come prenotare e sulle iniziative in programma visita la nostra sezione “Salute” nel Box Eventi (clicca QUI).

La Farmacia Don Bosco vi aspetta in Piazza Vittorio Veneto 1, ad Asti, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30, al sabato dalle 8.30 alle 13. Tel. 0141-212846.