Gli eventi di febbraio della Farmacia Don Bosco di Asti tra controlli e consulenze gratuite

La Farmacia Don Bosco di Asti propone un mese di febbraio ricchissimo di opportunità per prendersi cura di sè stessi, di fare prevenzione comodamente, su prenotazione, senza code o lunghe attese.

Si va dalla consulenza per la bellezza della pelle e la prevenzione attraverso la cura quotidiana, a controlli gratuiti del colesterolo e tanto altro. Come già anticipato, ricordiamo che dal mese di marzo alla Farmacia Don Bosco sarà possibile effettuare l’esame gratuito dell’emoglobina per controllare il livello di ferro nel sangue, su prenotazione allo 0141 212846. La prima mattinata dedicata a questo nuovo servizio è programmata per il 24 marzo, quando sarà anche possibile acquistare gli integratori di ferro a prezzi scontati.

Ecco il calendario degli eventi

03/02 Giornata Rilastil alla Farmacia Don Bosco

05/02 Giornata Solgar

06/02 Prevenzione in Farmacia: Analisi MOC

11/02 Giornata Unifarco alla Farmacia Don Bosco

12/02 Giornata Korff

13/02 Esame gratuito del colesterolo e sconti su Nova Lipid

13/02 Giornata Vichy alla Farmacia Don Bosco

14/02 Giornata Skinceuticals: trattamenti del viso gratuiti

19/02 Misurazione della pressione oculare

21/02 Giornata MyCli, dedicata al ringiovanimento cutaneo

24/02 Giornata con la Nutrizionista

24/02 Giornata Miamo alla Farmacia Don Bosco

La Farmacia Don Bosco vi aspetta in Piazza Vittorio Veneto 1, ad Asti, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30, al sabato dalle 8.30 alle 13. Tel. 0141-212846.