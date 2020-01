Giorno della Memoria: le celebrazioni a Canelli

Le celebrazioni canellesi per la Giornata della Memoria 2020 (27 gennaio) inizieranno sabato prossimo, 18 gennaio, quando, nei locali della Biblioteca Monticone, esordirà una piccola ma significativa mostra di illustrazioni tratte dal libro “A colpi di pedale: la straordinaria vita di Gino Bartali” di Paolo Reineri (Ed. Ave), integrata dai lavori degli artisti dell’Associazione C.i.a Comics, Illustrations and Arts.

La mostra sarà liberamente visitabile fino al 9 febbraio, nell’orario d’apertura della Biblioteca e nel corso degli eventi del fine settimana. Secondo Ornella Domanda, segretaria di Memoria Viva, “la mostra è un’ottima occasione perché le famiglie si rechino insieme in Biblioteca potendo riflettere su un fenomeno drammatico come la Shoah attraverso la storia a fumetti di un grande campione di sport e di umanità”.

Gli appuntamenti proseguiranno venerdì 24 gennaio, alle 21, al Teatro Balbo, dove il Teatro degli Acerbi e l’Israt proporranno lo spettacolo teatrale “Triangoli Rossi”, con testi a cura di Nicoletta Fasano e Mario Renosio, tratti da testimonianze e memorie degli astigiani deportati nei campi di concentramento nazisti. Interpreti dello spettacolo saranno Massimo Barbero e Dario Cirelli.

Il biglietto sarà in vendita al prezzo speciale di 8 euro (6 euro i ridotti), con prevendita presso l’Osteria dei Meravigliati (Via G.B. Giuliani 29) nel seguente orario: tutti i giorni dalle 11 alle 15 (mercoledì a domenica anche dalle 18 alle 20). Sarà, inoltre, possibile prenotare al numero 3334519755 o all’indirizzo teatrobalbocanelli@gmail.com.

Nel corso della serata, Memoria Viva Canelli ricorderà i deportati e internati canellesi con immagini e filmati, mentre l’ensemble musicale dell’Associazione Zoltan Kodaly eseguirà un repertorio tradizionale ebraico, con i musicisti Angela Agrosi, Federica Baldizzone, Sofia Barbero, Davide Borrino, Luca Careglio, Daniela Herin, Daniele Molteni, Simona Scarrone, Alessandro Zuccaro.

“Questa serata e, più in generale, l’intero programma, nascono dalla collaborazione tra tante associazioni e istituzioni diverse, che vogliamo qui ringraziare, e ci dà l’occasione di riflettere sul fenomeno storico della deportazione a vari livelli e con vari linguaggi” fa presente Mariapia Di Matteo, presidente Memoria Viva.

Domenica 26 gennaio, alle 16, nuovo appuntamento in Biblioteca Gigi Monticone, dove lo storico, giornalista e scrittore Paolo Reineri, sollecitato da Stefano Sibona e Vittorio Rapetti, racconterà la storia eccezionale di Gino Bartali. Ginettaccio è una grande figura dello sport italiano e del ciclismo mondiale, ma allo stesso tempo è un personaggio a dir poco memorabile per quanto ha saputo fare durante la sua vita. Primo fra tutti va ricordato il suo impegno a difesa di centinaia di ebrei durante la Seconda guerra mondiale, per cui nel 2013 è stato riconosciuto Giusto tra le nazioni dallo Yad Vashem, il memoriale ufficiale israeliano delle vittime dell’olocausto, e ha ricevuto la Medaglia d’oro al merito civile del Presidente della Repubblica, e la sua coerenza di uomo e cristiano.

Il programma, patrocinato dal Comune di Canelli, prevede delle attività riservate alle scuole, tra le quali una replica straordinaria dello spettacolo “Triangoli Rossi”, offerta gratuitamente agli studenti grazie anche all’intervento dall’Associazione Memoria Viva, e la lezione speciale sulla Shoà tenuta dall’Istituto della Storia della Resistenza di Asti

Da segnalare, infine, che l’Associazione Memoria Viva e il Comune di Canelli stanno collaborando per intitolare al più presto alcune vie alle vittime canellesi della deportazione e dell’internamento nazi-fascista.