Giorno della Memoria: a Moncalvo la posa di quattro Pietre di Inciampo

Si avvicinano le celebrazioni in occasione del 27 gennaio, ricorrenza internazionale del Giorno della Memoria, in ricordo delle vittime dell’Olocausto.

Anche Moncalvo non dimentica e quest’anno si appresta a vivere questa giornata di riflessione con la posa delle Pietre di Inciampo. Si tratta di un progetto dell’artista Gunter Demnig che ha deciso di collocare semplici blocchetti di ottone, con i nomi dei deportati, sulle soglie delle abitazioni presso le quali vennero catturati.

Le pietre che verranno deposte saranno quattro, in ricordo delle quattro persone catturate a Moncalvo e barbaramente uccise nei campi di sterminio: Clelia Vitale, nata nel 1878, arrestata il 24 maggio 1944, deportata ad Aushwitz e assassinata il 15 luglio 1944; Adua Nunes, nata nel 1902, arrestata il 21 marzo 1944, deportata ad Auschwitz e assassinata 31 dicembre 1944; Alberto Colombo, nato nel 1875, arrestato il 19 maggio 1944, deportato ad Auschwitz e assassinato il 1° settembre 1944; Amerigo Colombo, nato nel 1913, arrestato il 19 maggio 1944, deportato ad Auschwitz e assassinato il 1° settembre 1944.

“E’ veramente terribile e inaudito come l’appartenenza ad una minoranza religiosa improvvisamente diventi per legge un tratto identificativo e discriminatorio. E’ come se questi cittadini avessero improvvisamente smesso non solo di essere Italiani, ma di essere Umani – ha dichiarato il sindaco di Moncalvo Christian Orecchia – Per questo motivo è importante mantenere vivo il ricordo di queste persone che hanno vissuto la discriminazione sulla propria pelle: un testimone che abbiamo l’obbligo morale di consegnare a chi non potrà udire queste testimonianze dirette. E allora le pietre di inciampo saranno li, ad imperitura memoria di quei tempi bui”.

“E’ un grande onore aver portato a Moncalvo le Pietre di Inciampo”, ha affermato il vicesindaco Andrea Giroldo, “esse rappresentano la nostra presa di posizione verso alla follia di un passato che non può e non deve tornare, insieme alla doverosa memoria nei confronti delle vittime di questo genocidio”.