Giorni della merla: perché il 29, 30 e 31 gennaio si chiamano così?

Siamo al 29 gennaio ed oggi, come domani, 30 gennaio, e dopodomani, 31 gennaio, cadono quelli che sono chiamati “I Giorni della Merla“.

La tradizione li indica come uno tra i periodi più freddi dell’inverno. I “giorni della merla” sarebbero giorni nei quali, attraverso dei segni, è possibile capire quale sarà il clima dell’intero anno: si dice infatti che, se questi giorni sono freddi, la primavera sarà mite e bella, mentre, se sono caldi, la primavera arriverà in ritardo.

Sono diverse le leggende che si riconducono a questi giorni. Una delle più diffuse è quella legata alla Merla ed il suo rapporto con il mese di Gennaio. La Merla, storicamente preoccupata dal freddo del mese di gennaio, si procurò il cibo per resistere nel nido i primi 28 giorni del mese, durata del mese di gennaio ai tempi di questa leggenda. Quando uscì dal nido, sapendo il mese di Gennaio finito, lo sbeffeggiò, scatenando l’ira dello stesso che lancio gelo, neve e pioggia tanto freddi che la Merla dal piumaggio bianco, per riscaldarsi andò a ripararsi in un camino. Il suo manto, dopo i tre giorni trascorsi nel camino, divenne grigio per la fuliggine e da allora rimase di tale colore.