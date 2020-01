Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani: le iniziative della Diocesi di Asti

In occasione della sesta Giornata Mondiale di Preghiera e Riflessione contro la tratta di persone, promossa dalla rete Talitha Kum, l’Ufficio diocesano per la pastorale Migranti di Asti organizza due momenti di riflessione.

Il primo sarà venerdì 7 febbraio alle 21 nel Saloncino del Seminario e vedrà l’intervento di Alberto Mossino, presidente di PIAM onlus, esperto sul tema della tratta di esseri umani che, da oltre 20 anni, si batte per contrastare la tratta di donne coinvolte nel racket della prostituzione.

Domenica 9 febbraio, invece, alle 11.15 nella chiesa parrocchiale di Revigliasco d’Asti, il vescovo Marco Prastaro presiederà la celebrazione eucaristica diocesana, secondo l’intenzione di Papa Francesco per il mese di febbraio

“per l’accoglienza generosa delle vittime della tratta di persone, della prostituzione forzata e della violenza”.

La tratta di persone è oggi diffusa in tutti i Paesi del mondo e in ogni continente, è una piaga che colpisce indistintamente tutti, ma anzitutto i più poveri e coloro che vivono ai margini della società, i più deboli, come le donne e i bambini. Sono loro, infatti, le vittime privilegiate di ingiustizie e soprusi: il 72% delle persone trafficate sono donne e bambine, mentre un terzo delle vittime sono minori.

“È un fenomeno che non deve lasciarci indifferenti, per il quale è necessaria una maggiore conoscenza e sensibilizzazione unite ad un’autentica solidarietà e vicinanza alle vittime e a coloro che sono impegnati quotidianamente a contrastarlo” commentano dalla Diocesi.