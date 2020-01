Welcoming Asti: “Spegniamo la guerra, accendiamo la pace”

Sabato 25 gennaio, alle ore 11.00 presso il Centro San Secondo (via Carducci 24 Asti). Si darà lettura del Manifesto della giornata, e sarà presentato l’avvio del Cantiere astigiano per la Pace “La Pace è la Via”, in vista della Marcia PerugiAssisi 2020.

Gli organizzatori propongono a tutti, inoltre, di partecipare alla giornata esponendo ai balconi, finestre, vetrine, sui social la Bandiera della Pace.

A promuovere l’iniziativa: Rete Welcoming Asti, ACLI Asti, Uff. Diocesano Pastorale Migranti Asti, Centro Missionario Diocesano Asti, Caritas Asti, Ass. Noix de Kola, Libera Asti, Ass. Cittadinanzattiva Piemonte EPS – sez. Asti, Coordinamento Asti Est, Ass. Ananse, Ass. Tempi di Fraternità OdV, Ass. Altritasti, ANPI Asti, ASIAP.

Per informazioni: welkomingasti@gmail.com

Leggi l’appello del 25 gennaio 2020