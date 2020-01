“Garantire i contributi per i Vigili del fuoco volontari”: l’assemblea regionale approva la proposta all’unanimità

Impegnare la Giunta regionale a rifinanziare i contributi per i Vigili del fuoco volontari in Piemonte.

È quanto chiede l’ordine del giorno presentato dal primo firmatario Paolo Ruzzola (Fi) e approvato dall’Assemblea regionale all’unanimità.

In particolare li documento chiede di reperire, nella predisposizione del Bilancio di previsione 2020-2022, le risorse necessarie a garantire la quota di cofinanziamento regionale per completare copertura della graduatoria del bando per la concessione dei contributi

Il documento impegna anche l’Esecutivo piemontese a valutare forme di collaborazione con il Comando regionale dei Vigili del fuoco per realizzare corsi di formazione del personale volontario.

“Con le risorse stanziate dal bando – ha spiegato Ruzzola – è stato possibile garantire il contributo, per circa 600mila euro, a 33 progetti dei 63 ritenuti ammissibili, per un importo complessivo di 1,14 milioni di euro. In questo modo sarà possibile ottimizzare la qualità delle azioni di prevenzione e d’intervento negli eventi calamitosi dei Vigili del fuoco volontari sul territorio piemontese”.