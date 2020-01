Furto nella notte in una gioielleria a San Damiano d’Asti

Svaligiata una gioielleria a San Damiano d’Asti, il fatto è avvenuto nella notte tra 6 e 7 gennaio in pieno centro, nei pressi del palazzo comunale di San Damiano d’Asti.

Una rapina eclatante per la zona in cui è avvenuta, infatti si tratta della gioielleria Povero che si trova in pieno centro, a pochi passi dal comune, ma ciò non è servito a far desistere i malviventi che con una carica hanno fatto esplodere la vetrina per derubare tutti i preziosi in esposizione.

Per risalire agli autori del furto saranno utili le immagini delle telecamere di sicurezza, infatti dalle prime informazioni i ladri sarebbero stati ripresi, anche se avevano i volti travisati.

Intanto tutta la cittadinanza è invitata a dare ogni informazione utile sulla vicenda mettendosi in contatto con le autorità del posto.

Fonte notizia www.quotidianopiemontese.it

https://www.quotidianopiemontese.it/2020/01/07/svaligiata-nella-notte-gioielleria-in-pieno-centro-a-san-damiano-dasti/