Furto in abitazione con bottino da oltre 200mila euro, denunciati due uomini

Questa mattina i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Montechiaro d’Asti, al termine di un anno e mezzo d’indagini, hanno chiuso il cerchio su due soggetti che, nell’agosto del 2017, avevano commesso un furto in abitazione in quel comune in danno di un imprenditore.

La refurtiva era consistita in monili d’oro per complessivi 2000.000 €, asportati dopo aver forzato la porta d’ingresso e rovistato in tutte le stanze.

Il sistema di videosorveglianza delle strade limitrofe aveva però ripreso le fasi di avvicinamento e successiva fuga dei due autori.

L’analisi dei fotogrammi e delle foto segnaletiche di coloro che, per sembianze e caratteristiche somatiche erano parsi tra i possibili autori, corroborate dalla comparazione tecnica offerta dal RIS dei Carabinieri di Parma, ha consentito di raccogliere elementi indiziari convergenti su due astigiani di etnia sinti.

Sono stati quindi denunciati per furto in abitazione alla Procura della Repubblica di Asti S.B., 31 enne, e F.D., 47enne, entrambi residenti ad Asti e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Sono in corso accertamenti, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Villanova d’Asti, per risalire al canale di smistamento dove sarebbero stati venduti i gioielli asportati.