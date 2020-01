Francesca Bassa nominata Delegata Provinciale di Federprivacy

L’avvocato Francesca Bassa è stata nominata nei giorni scorsi delegata per la provincia di Asti di Federprivacy, l’associazione nazionale cui aderiscono i professionisti italiani esperti nel settore della riservatezza e della protezione dei dati personali.

Francesca Bassa, astigiana, si è laureata in legge a pieni voti all’Università Bocconi di Milano ed ha successivamente conseguito un master in ingegneria informatica all’Università La Sapienza di Roma; attiva nel campo della data protection e cybersecurity da circa un decennio, ha lavorato nell’ufficio legale di Google Italy e in altri contesti internazionali.

Docente di alta formazione, l’avv. Bassa ha studio legale in Asti e svolge la propria attività su scala nazionale.