Follia in centro ad Asti: insegue per strada la sorella con un coltello

Attimi di panico in centro, questa mattina, ad Asti.

Poco dopo le sette, in via Cavour, una tragedia familiare ha scatenato una folle reazione da parte di una persona.

I FATTI

Un anziano si è tolto la vita, gettandosi dalle scale del proprio palazzo. Mentre una delle due figlie, che viveva con lui, ha subito chiamato i soccorsi, l’altra, sotto shock, ha afferrato un coltello ed iniziato a minacciare la sorella. Questa, per evitare di essere colpita, è corsa in strada in via Cavour ed, inseguita dalla sorella armata, è scappata fino in piazza Alfieri trovando rifugio al Bar Cocchi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia, il 118 per bloccare la donna che, con il coltello, avrebbe minacciato anche i passanti.