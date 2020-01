Folle aggressione ad Alba: fidanzato tenta di uccidere la compagna

Per la coppia, quella del 3 gennaio era stata una serata tranquilla, una cena, un po’ di musica e poi a dormire. Durante la notte la situazione è virata verso il thriller. L’uomo si è svegliato perché non si sentiva bene ed è rimasto a lungo agitato, fino al mattino. All’improvviso, come colto da un raptus, è andato in cucina, ha preso un coltello che era rimasto sulla tavola ancora apparecchiata dopo la cena della sera precedente ed è tornato dalla fidanzata dicendo di volerla ammazzare. Lei ha tentato di difendersi, rimanendo ferita alle mani ma riuscendo a evitare un colpo che stava per raggiungerla al ventre. Alla fine è riuscita a fuggire dall’alloggio e a raggiungere i vicini con i quali ha chiamato il 112.

Tutto è successo ad Alba, i protagonisti sono una coppia di fidanzati, lo sono da un anno circa, trentenni, entrambi italiani e avevano un rapporto che sembrava sereno, almeno fino alla tragica mattina del 4 gennaio in cui le conseguenze del gesto dell’uomo potevano essere drammatiche. L’appartamento dove si sono svolti i fatti è quello dove la donna abita con la famiglia mentre l’uomo vive in un paese della Langa.

Sembra davvero un racconto da dottor Jekyll e mister Hyde con un uomo che dopo una serata normale si è trovato a straparlare, confuso, senza più nemmeno riconoscere la fidanzata che aveva persino provato a chiamare il padre del compagno prima che la situazione degenerasse e l’uomo, diventato sempre più aggressivo, tentasse di colpirla con il coltello. Per fortuna la donna ha riportato solamente ferite alle mani e un graffio sulla pancia oltre, naturalmente, al grande spavento provato. Alle 8 di mattina hanno provveduto ad arrestare l’aggressore i carabinieri del Radiomobile di Alba. Attualmente si trova agli arresti domiciliari per tentato omicidio. Per la vittima dell’aggressione, ricoverata al Cto di Torino, una prognosi di 25 giorni.

Oltre agli ulteriori accertamenti necessari per venire a capo della vicenda, si attendono anche gli esiti degli esami tossicologici che sono stati eseguiti dopo l’arresto sull’uomo che non avrebbe mai avuto comportamenti violenti in passato. Le indagini sono coordinate dal pm Gabriele Fiz della Procura di Asti.

Fonte articolo www.cuneo24.it