Fisco day: anche ad Asti dipendenti in assemblea contro le carenze delle Agenzie Fiscali

Anche ad Asti i dipendenti delle Agenzie Fiscali hanno aderito al Fisco Day, in programma oggi, giovedì 23 Gennaio, che, con un’assemblea dalle 10 alle 12, si sono fermati per 2 ore di assemblea contemporaneamente in tutti gli uffici sia dell’Agenzia delle Entrate che dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

“Sono ormai due anni che lavoratrici e lavoratori non percepiscono il salario di produttività nonostante il raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati e il personale è in seria difficoltà anche per le gravissime carenze organizzative che bloccano i servizi essenziali. I pensionamenti, inoltre, porteranno in Piemonte ad un taglio della pianta organica di circa 700 unità ma, nonostante ciò, si prevedono solamente 60 nuove assunzioni. Alla grave situazione descritta si aggiunge il taglio continuo dei fondi per i lavoratori, un’organizzazione obsoleta e l’assenza di interlocuzione in quanto a tutt’oggi non sono stati nominati i direttori dell’agenzia e i comitati di gestione.” – sono queste le motivazioni alla base della mobilitazione promossa dai Sindacati.

All’assemblea dell’Agenzia delle Entrate di Asti è intervenuto Sergio Melis, Segretario Generale CISL FP Alessandria-Asti.

I lavoratori hanno manifestato tutta la loro insoddisfazione nello svolgere una così importante funzione di servizi o rivolta a i cittadini e alla comunità. Al termine dell’assemblea è stato votato un documento che impegna le organizzazioni sindacali a perseguire gli obiettivi attraverso ogni azione necessaria.

La mobilitazione prosegue il 6 Febbraio, quando si svolgerà la manifestazione nazionale a Roma.