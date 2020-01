Film, musica e libri per non dimenticare: così gli studenti di Nizza commemorano la Shoah

Dopo il successo dello spettacolo dello scorso anno, che era valso ai ragazzi il plauso simbolico sottoforma di lettera della senatrice Liliana Segre, il corso E-indirizzo musicale della scuola media “Carlo Alberto dalla Chiesa” di Nizza si è reso nuovamente protagonista di un momento di riflessione e di commemorazione nell’ambito delle iniziative organizzate per la Giornata della Memoria.

Lo scorso lunedì, il 27 gennaio, tra le 15:30 e le 18 gli alunni delle tre classi hanno dato vita al convegno dal titolo “…Per non dimenticare!”, sotto l’occhio vigile e grazie alla coordinazione dei docenti Mara Ghiglino, Ivana Maimone, Daniela Benazzo, Bina Madeo, Ludovica Viterale, Marina Delle Piane, Sabina Cortese, Silvano Pasini, Emilio Gatti, Teresio Alberto e Adelia Vonini.

Attraverso la realizzazione di compiti autentici e di ricerche originali, i ragazzi hanno approfondito diverse tematiche relative alla Giornata della Memoria che hanno presentato ai compagni durante il momento di condivisione e di riflessione.

A dare il via all’incontro sono stati gli studenti della classe terza, che, divisi in due gruppi, hanno affrontato l’analisi dei film “Una volta nella vita” e “La signora dello zoo di Varsavia”, le cui protagoniste, grazie alla loro tenacia e alla loro lotta, diventano il simbolo di un cambiamento in meglio che è sempre possibile. Un profondo messaggio racchiuso in due storie toccanti che i ragazzi hanno saputo apprezzare e trasmettere in una resa attuale e significativa. A seguire l’intervento delle classi seconda e prima, le quali si sono concentrate sulla lettura del libro “Se questo è un uomo” di Primo Levi e della toccante lettera che allo scrittore torinese ha indirizzato Liliana Segre. L’intenso pomeriggio è proseguito con la visione del breve cortometraggio della storia di Janusz Korczak, medico polacco di origine ebraica internato e ucciso a Treblinka insieme a tutti i bambini ospiti dell’orfanotrofio ebraico del ghetto di Varsavia, da cui, fino all’ultimo, non si è voluto separare.

Gli studenti hanno voluto rendere omaggio al coraggioso medico e a tutti i bambini periti con lui con la realizzazione di un piccolo libro a testimonianza dell’eccidio di queste vittime innocenti. A fare da cornice all’intera presentazione dei lavori sono stati i brani musicali preparati per l’occasione dalle orchestre delle rispettive classi. L’evento è stato registrato e sarà successivamente caricato in un blog specifico sul sito della scuola.

Si ringrazia la prof.ssa Mara Ghiglino per le foto.