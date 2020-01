Federica Sassaroli a Montiglio Monferrato con il suo spettacolo “Prima o poi un titolo lo trovo”

Federica Sassaroli, attrice, regista e speaker, sarà in scena sabato 18 Gennaio alle ore 21 con il suo spettacolo “Prima o poi un titolo lo trovo” al salone inferiore Montexpo di Montiglio Monferrato (AT).

“Prima o poi un titolo lo trovo” è “un’autocelebrazione”, una sequenza di situazioni e personaggi che attingono e si alimentano dall’inesauribile fonte della realtà personale e sociale della protagonista. Sul palco il mondo delle donne: dalla speaker più odiata dagli italiani, all’irriverente Lola, cuoca spagnola sempre pronta ad analizzare le strane abitudini degli italiani, passando dalla svampita Nohemi, aspirante attrice-ballerina-velina-showgirl-conduttrice, perennemente in caccia di provini. Alcuni dei brani all’interno dello spettacolo sono stati premiati al Festival Nazionale del Cabaret in Rosa e al Festival delle Arti. Lo spettacolo è all’insegna del divertimento e della risata, con un retrogusto di critica e qualche provocazione.

Nel pomeriggio la Sassaroli sarà impegnata in un workshop teatrale genitori/figli che si svolgerà sempre a Montiglio Monferrato. L’evento, dedicato ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, si colloca nel novero di quelli organizzati dall’associazione culturale Mov in Mus, dedicati allo sviluppo del rapporto genitori/figli attraverso l’arte.

Federica Sassaroli è attrice, speaker, comica, autrice, insegnante di lingue, formatrice. Presta dal 2007 la sua voce per pubblicità nazionali per radio e TV, per doppiaggi TV e per filmati aziendali in italiano, in inglese e in spagnolo.

È, tra le diverse aziende, la voce ufficiale di Vodafone, di Costa Crociere, di Last Minute Tour.

Vincitrice del Festival Nazionale del Cabaret in Rosa e del Festival delle Arti, si esibisce in diversi teatri e locali tra cui lo Zelig di Milano e il Teatro della Tosse di Genova, le cui registrazioni vanno in onda sul canale Comedy Central di Sky all’interno della trasmissione Copernico.

Lavora per diversi anni per la fondazione per la lettura per ragazzi “Il battello a vapore” della casa editrice PIEMME.

Dal 2006 crea e mette in scena una serie di spettacoli di narrazione in italiano e in lingua straniera, per ragazzi e non, di teatro comico e di cabaret.

Laureata in Lingue e Letterature Straniere con indirizzo in comunicazione con il massimo dei voti, insegna Spagnolo in scuole primarie, medie inferiori e superiori, collabora per Mondadori al testo “Spagnolo da Zero” ed è la “profesora” dei DVD dell’omonimo corso con John Peter Sloan, in edicola per il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport.

È stata docente dell’Accademia di Comunicazione Consapevole di Milano diretta da Luca D’Amico con cui collabora ancora.

È teacher internazionale di yoga della risata ed è da 15 anni formatrice teatrale per bambini e adulti.

È facilitatrice avanzata di Psych-K® e conduce percorsi di gruppo in cui si integrano tecniche teatrali ed energetiche.

Salone inferiore Montexpo di Montiglio Monferrato (AT).

Prenotazioni gratuite via mail a marco.dicianni@hotmail.it oppure al 3470194940 dalle ore 14 alle ore 22.

Costo: 10 euro.