Febbraio ricco di eventi alla casa di riposo Città di Asti

La Casa di Riposo di Asti annuncia il calendario degli eventi programmati in febbraio presso la Struttura in via Bocca di Asti.

Programma:

3 Febbraio 2020

“Corale Anteas”

Ore 15.30 presso il salone delle manifestazioni.

6 febbraio 2020

“Parlami”

Ore 9.30, evento finale del Progetto Servizio Civile 2019/20 realizzato in collaborazione con la Scuola Primaria Anna Frank di Asti.

11 Febbraio 2020

“Giornata del Malato”

ore 16.00 presso la cappella interna si terrà la Santa Messa officiata dal Vescovo Mons. Marco Prastaro.

14 Febbraio 2020

“Passaggio Maschere Astigiane”

ore 10.00 nei reparti della Casa di Riposo

19 Febbraio 2020

“Carnevale a sorpresa”

alle 15.30 presso il salone delle manifestazioni.

26 Febbraio 2020

Presentazione del libro “Una porta sempre aperta” di Ernesto Olivero. Alle ore 16.30 presso il salone delle manifestazioni.