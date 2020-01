Fabio Covello nuovo rettore del Comitato Palio di Nizza Monferrato

E’ tempo di avvicendamenti ai vertici del Comitato Palio nicese.

Nella riunione di martedì scorso, 28 gennaio, l’Assemblea degli associati ha eletto Fabio Covello nuovo rettore.

Fabio succede a Francesco Diotti che aveva retto il Comitato nell’ultimo biennio. L’elezione di Fabio Covello rientra in un normale e programmato avvicendamento che, all’indomani della vittoria al Palio di Asti 2016, ha fin qui visto, e vedrà nei prossimi anni, alternarsi a capo del Comitato i vari componenti del Direttivo.

Proprio per questo Fabio Covello si avvarrà di 3 vice rettori: Pier Paolo Verri rRettore vincente nel 2016), Francesco Diotti (rettore uscente) e Stefano Vaccaneo (già vicerRettore).

Covello, 41 anni, direttore centrale di un importante Gruppo Industriale Italiano, è attivo da anni nel Comitato e nel Direttivo e nei prossimi giorni illustrerà nel dettaglio gli obiettivi del suo mandato.

“Ringrazio il rettore uscente Francesco Diotti per quanto di buono è stato fatto in questi 2 anni di sua reggenza e i componenti del Comitato che gli hanno dato fiducia e che gli hanno promesso assistenza e collaborazione nel corso del suo mandato” il commento di Covello.

Quale primo annuncio del suo mandato ufficializza il nome del fantino che vestirà i colori giallorossi nicesi al Palio di settembre: si tratta dell’ambizioso Antonio Siri, detto Amsicora, classe 1986, già vincitore di numerose corse a pelo in giro per l’Italia e trionfatore dell’ultimo Palio di Legnano (2019) in cui ha bissato il successo del 2010.

Prossimo appuntamento del Comitato sarà il consueto “Carnevale in Maschera” riservato ai più piccoli e ai genitori che li accompagneranno, nel pomeriggio di domenica 16 febbraio al Foro Boario.