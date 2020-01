Don Italo Francalanci ad Asti per raccontare del suo lavoro in Mato Grosso

Il sacerdote missionario don Italo Francalanci in città per una breve vacanza incontrerà le famiglie che hanno adozioni nella diocesi di Juina. L’appuntamento è per sabato 11 gennaio, alle 15, nel salone del Seminario di via Carducci, con ingresso dal portone centrale della piazza del Seminario n.1.

Don Italo missionario in Brasile dal 2013 aggiornerà i partecipanti sul suo lavoro nel Seminario di Juina a Cuiabà in Mato Grosso, tra le tante esperienze fatte e i tanti programmi per il futuro.

Parroco di Nostra Signora di Lourdes dal 2001 al 2013, è sacerdote missionario in Brasile da quasi sette anni dove è rettore del seminario Maggiore della Diocesi di Juina ed è anche insegnante filosofia e teologia alla facoltà teologica del Sedac di Cuiabà.

Nella foto Don Italo Francalanci con il Vescovo Marco Prastaro.