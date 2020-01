Domenica Demetrio è la nuova presidente della Croce Verde di Asti

In seguito a recenti elezioni è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo della Croce Verdedi Asti, che rimarrà in carica per il nuovo triennio.

Nell’anno dei festeggiamenti per i 110 anni dalla fondazione il neo-consiglio della Pubblica Assistenza astigiana ha eletto all’unanimità la prima presidente donna della sua storia, l’avvocata Domenica Demetrio. Sarà affiancata dai vicepresidenti Francesca Rattazzi, Giacomo Sorba, Rocco Pafundi. Il tesoriere è Ferrante Marengo.

Le altre cariche elette sono: Direttore dei Servizi Sergio Gallo affiancato dal vice Rocco Pafundi, Direttore Sanitario Valter Saracco e segretario del Consiglio Andrea Maggiotto. Tra gli altri incarichi in seno al Consiglio Direttivo, Matteo Perino è stato eletto responsabile delle pubbliche relazioni, Roberto Bramafarina responsabile della Protezione Civile e Vincenzo Vullo è responsabile del reparto automezzi. Rocco Pafundi è referente della formazione mentre il vestiario è affidato a Gianfranco Sorba affiancato dal suo vice Stefano Giacobbe.

Completano il Consiglio Direttivo i quattro rappresentanti dei volontari: Alberto Musso, Fausto Grassi, Stefano Rinaldi e Carlo Negro; saranno anche responsabili della sede.

Oltre al Consiglio Direttivo, i soci della Croce Verde hanno eletto anche i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e i membri del Collegio dei Probiviri.

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è Angelo Dabbene, al lavoro con i membri effettivi Massimo Giaccone e Alessandro Boero; i membri supplenti sono Vincenzo Cipullo e Claudio Chiusano.

Compongono il Collegio dei Probiviri Roberto Mazza, Alessandro Sacco, Vittorio Ravizza; i membri supplenti sono Osvaldo Crivelli e Girolamo Piero Zanetti.

La Croce Verde di Asti, che quotidianamente opera a sostegno della popolazione della città e della sua provincia con servizi sanitari di emergenza e di trasporto, è stata fondata nel 1909 ed è stata finora guidata da dodici presidenti. Si sono infatti succeduti alla guida del sodalizio Ettore Piccinini, Riccardo Ovazza, Mario Cora, Ravera, Mario Fasano, Carlo Rostagno, Umberto Teodoro, Mario Bozzola, Mario Grassini, Lorenzo Ercole, Ferrante Marengo, Giorgio Bertolino e Domenica Demetrio attualmente in carica.