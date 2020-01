“Descrivere la Bellezza”: al via il concorso foto-letterario promosso da Atnews

Nuova iniziativa dell’Associazione L’Astigiano 3.0: l’editore del quotidiano online Atnews.it nell’ambito delle attività del progetto “Comunicare la Bellezza II”, propone un concorso letterario aperto a tutti sul tema della bellezza.

Il concorso si pone in continuità con il progetto “Comunicare la Bellezza: Narrazione Digitale dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”, sviluppato tra il 2017 e il 2018 dall’Associazione L’Astigiano 3.0, grazie al sostegno della Regione Piemonte, della Cooperativa della Rava e della Fava e del Consorzio del Barbera e dei Vini del Monferrato, e vuole stimolare i partecipanti a raccontare il territorio scegliendo tra varie tematiche: la storia ed il presente di botteghe storiche a conduzione familiare aperte da almeno 50 anni, antichi mestieri a stretto rapporto la natura, la storia e il presente di Musei, eventi e tradizioni popolari tramandati nel tempo, la storia e il presente di manieri, castelli e dimore storiche visitabili dai turisti. L’obiettivo è stimolare ragazzi e adulti ad immergersi nel racconto della bellezza del territorio di riferimento attraverso elaborati in lingua italiana corredati da foto e video. Il tutto concentrandosi sui 118 Comuni della Provincia di Asti, i Comuni del Roero e/o i 101 Comuni dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Il concorso “Descrivere la Bellezza” propone tre sezioni: due rivolte alle scuole medie e superiori della Provincia di Asti, di Alessandria e di Cuneo, una aperta a tutti i maggiorenni per la partecipazione individuale.

Per prendere spunto su come sviluppare i temi, si possono consultare gli elaborati prodotti dalla redazione di Atnews nel progetto “Comunicare la Bellezza: Narrazione Digitale dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato” cliccando QUI.

Il Concorso ha ricevuto il Patrocinio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio IV – Ambito Territoriale di Asti, dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e del Comune di Govone. Si svolge in collaborazione con il Consorzio Arkadia, Web Radio 63, Associazione Govone Residenza Sabauda e Associazione Costigliole Cultura ed è realizzato grazie al sostegno di Regione Piemonte, Cooperativa della Rava e della Fava, Consorzio dell’Asti DOCG, Consorzio del Barbera e dei Vini del Monferrato e Lions Club Asti Alfieri.

Per la sezione scuola, la proposta ha una componente singolare: il lavoro dovrà essere svolto in gruppi di redazione formati da tre studenti, frequentanti la stessa classe, con ruoli suddivisi in giornalista – fotografo – videomaker, questo per agevolare la collaborazione, l’autogestione ed organizzazione all’interno di un gruppo, con ruoli ed incarichi ben definiti.

La sezione per i maggiorenni è aperta a tutti coloro che amano la scrittura e raccontare storie speciali. Tutti gli elaborati dovranno essere corredati da una foto inedita relativa a tema trattato nel testo.

Gli elaborati dovranno essere inviati via mail a lastigiano3.0@atnews.it entro il 31 marzo 2020 e la premiazione di svolgerà a Govone il 23 maggio, nell’ambito della manifestazione “Regalmente Rosa”. A comporre la giuria ci saranno esperti e giornalisti di settore in rappresentanza degli enti che sostengono l’iniziativa. I primi tre classificati della sezione individuale riceveranno in premio prodotti del territorio, mentre le classi degli alunni classificati ai primi tre posti riceveranno materiale scolastico.

I gruppi vincitrici, uno per le scuole secondarie di primo grado e uno per le scuole secondarie di secondo grado, avranno la possibilità di intervistare un personaggio del mondo del calcio in occasione della premiazione del 23 maggio. Saranno inoltre loro stessi ospiti per un’intervista di Web Radio 63.

Non resta dunque che mettersi a guardare il territorio intorno a noi con occhio curioso e con tanta voglia di mettersi alla prova!

Per scaricare il bando completo (corredato da moduli) clicca qui: —> CONCORSO LETTERARIO DESCRIVERE LA BELLEZZA

Per scaricare i moduli di partecipazione per le scuole clicca qui: —> MODULI SCUOLE CONCORSO DESCRIVERE LA BELLEZZA

Per scaricare i moduli di partecipazione per gli adulti clicca qui: —>MODULI ADULTI CONCORSO DESCRIVERE LA BELLEZZA