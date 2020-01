Dalle gare di nuoto al servizio in alta montagna: la “nuova vita” di Alice Franco

Lasciate alle spalle nello scorso mese di novembre le competizioni ad altissimo livello nel nuoto in acque libere, il caporalmaggiore scelto Alice Franco ha lasciato da qualche giorno il Centro Sportivo dell’Esercito per diventare un Alpino in forza al 6° reggimento di Brunico (provincia di Bolzano).

Un cambiamento importante per l’atleta astigiana che vanta un palmares di assoluto prestigio – in cui spiccano tra il resto una medaglia mondiale, quattro europee (tra cui due d’oro), un bronzo alle Universiadi del 2011 e ben 13 medaglie ai campionati nazionali – e che a 30 anni ha scelto il 6° reggimento Alpini per la sua “uova vita militare.

La decisione non è stata in realtà troppo difficile per una ragazza estremamente motivata, abituata alla fatica ed ai sacrifici, cresciuta ai piedi delle Alpi piemontesi e da sempre affascinata dal mito e dalle tradizioni degli Alpini.

Nuova vita per lei, ma stessa grande voglia di mettersi in gioco e di affrontare con determinazione le sfide e gli impegni di un’ Unità militare di élite per l’organizzazione e la condotta di attività in montagna ed in contesti estremi.