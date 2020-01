Da domani arriva a San Damiano d’Asti il “Cinema diffuso”

Da domani, venerdì 24 gennaio, la rassegna itinerante “Il cinema diffuso”, organizzata da AIACE Torino con il sostegno della Regione Piemonte, farà tappa a San Damiano d’Asti al Cinema Cristallo.

Di seguito il calendario(inizio proiezioni 21,15):

24/01/20 L’ospite; presenta il film il critico Matteo Pollone

31/01/20 Troppa grazia

07/02/20 The Harvest

14/02/20 La paranza dei bambini

La rassegna itinerante “Il cinema diffuso”, organizzata da Aiace Torino nell’ambito delle iniziative di promozione e decentramento culturale sostenute dalla Regione Piemonte, è giunta quest’anno alla 27a edizione, che da gennaio si protrarrà fino a maggio.

Nata con l’obiettivo primario di favorire la circuitazione di pellicole di qualità sul territorio regionale, sia raggiungendo piccole realtà in cui di norma essa è penalizzata, sia sostenendo le sale che fanno della programmazione d’essai una loro specificità, la manifestazione si è rivelata, nel tempo, tra le più longeve e radicate iniziative piemontesi di diffusione della cultura cinematografica. Pur mantenendo inalterata la collaudata struttura, l’edizione 2020 del Cinema diffuso presenta alcuni aspetti innovativi.

Secondo la formula consolidata, le 24 sale cinematografiche aderenti quest’anno all’iniziativa, dislocate in altrettanti comuni piemontesi, hanno personalizzato ciascuna la propria programmazione scegliendo un percorso (in media composto da 4 film) tra un ventaglio di 14 titoli, tutti di recente produzione nazionale. La nuova edizione della rassegna, infatti, ha la peculiarità di essere interamente dedicata al cinema italiano, nella convinzione che molti film realizzati nel nostro Paese e meritevoli di attenzione vengano troppo spesso penalizzati da una distribuzione frettolosa, ottenendo in molti casi più successo e visibilità all’estero che non in patria.

“Il cinema diffuso” 2020 si propone, quindi, di offrire a una selezione di titoli italiani l’opportunità di un’ulteriore circuitazione e di un incontro approfondito con un pubblico non sempre facilmente raggiungibile. Le proiezioni infatti saranno in molteplici casi accompagnate da interventi di ospiti – registi, critici, esperti – che dialogheranno con gli spettatori in sala, in modo da rivalorizzare la visione del cinema sul grande schermo come esperienza culturale condivisa e come occasione di scambio e di confronto.

Oltre a San Damiano hanno aderito alla rassegna Asti e Nizza Monferrato che proporranno proiezioni secondo il seguente calendario:

Asti Sala Pastrone, ore 21.15

14/01/20 Figlia mia; presenta il film il critico Alessandro Amato

21/01/20 Menocchio

28/01/20 Dafne

04/02/20 Selfie

11/02/20 L’ospite

Nizza Monf.to Cinema Lux, ore 21.00

31/03/20 Figlia mia; presenta il film il critico Carlo Griseri

07/04/20 Troppa grazia

21/04/20 Selfie

28/04/20 The Harvest

Per info: Aiace Torino, 011 538962, aiacetorino@aiacetorino.it.