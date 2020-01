Croce Verde di Asti: nel 2019 aumento del 16% dei servizi svolti

La P.A. Croce Verde di Asti ha concluso l’anno 2019 con 13.653 servizio svolti di cui il 60% di trasporto infermi.

Nell’anno dei festeggiamenti per i 110 anni dalla fondazione l’associazione ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia dei 13500 servizi in favore della popolazione. Più precisamente 13.653 contro gli 11.794 del 2018, percorrendo un totale di 32.4644 km contro i 26.6331 del 2018, con un incremento pari al 15,77% rispetto all’anno precedente.

I servizi svolti dall’associazione variano tra emergenza sanitaria (in convenzione con il 118/112), trasporto infermi per terapie, esami, visite e altre tipologie di trasporto.

“Siamo sempre più vicini alla popolazione astigiana. L’associazione lavora instancabilmente per i cittadini quotidianamente di giorno e di notte, nei giorni feriali e festivi – commentano con orgoglio dal sodalizio astigiano –Nell’ultimo anno hanno contribuito all’incremento dei servizi svolti i nuovi volontari che hanno scelto di sposare la comune causa mettendosi a disposizione per le varie attività svolte di notte e di giorno, i dipendenti che durante la settimana svolgono servizio di emergenza sanitaria, i nuovi mezzi inaugurati nel corso dell’anno che hanno aumentato la disponibilità del parco auto e la nuova figura del Coordinatore Tecnico per la gestione dei servizi”.

I NUMERI DELLA CROCE VERDE DI ASTI

Di seguito il dettaglio relativo alle attività della Croce Verde di Asti nell’anno appena concluso:

Servizi di emergenza 118 in estemporanea 51 pari a 812 Km

Servizi di emergenza avanzata 118(zero mesi) 3 pari a 105 Km

Servizi di emergenza di base 118(dodici mesi) 4163 pari a 49246 Km

Servizi di trasporto rianimazione(dodici mesi) 893 pari a 32856 Km

Servizi Dialisi Asl 19 3457 pari a 29038 Km

Servizi Interospedalieri COT Asl 19 701 pari a 64196 Km

Servizi Reperibilità COT Asl 19 109 pari a 5461 Km

Servizi Privati 2821 pari a 70883 Km

Servizi Interni 393 pari a 10517 Km

Servizi Terapeutici Asl 19 1062 pari a 61530 Km