Costigliole d’Asti, per AIDO il concerto degli Amemanera

Sabato 1 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Municipale di Costigliole d’Asti si terrà un grande evento organizzato da AIDO Sezione Provinciale di Asti: il concerto degli Amemanera.

Il duo “Amemanera” (in piemontese “a modo mio”) è composto da due musicisti molto famosi in Piemonte e non solo: la cantante è Marica Canavese, di formazione jazz e funk rock, pianista ed allieva di Bruno Astesana, Leonardo Martina e Gigi Biava; il chitarrista è Marco Soria, diplomato “summa cum laude” alla Berklee School of Music di Boston, compositore, arrangiatore e collaboratore, tra gli altri, di Tullio De Piscopo, Eugenio Finardi e Gipo Farassino.

Il pubblico potrà assistere ad un evento di indiscusso valore musicale e artistico: fondato nel 2010, il duo “Amemanera” ha il merito di aver unito la tradizione a linguaggi letterari e compositivi più moderni e assolutamente innovativi, reinterpretando antichi brani della tradizione piemontese in una veste contemporanea e realizzando un repertorio unico ed originale. Per l’occasione, inoltre, il duo delizierà i presenti con canti natalizi riarrangiati in chiave moderna.

“Siamo felici di ritrovare il gruppo Amemanera, già protagonista di un concerto AIDO a Canelli” – raccontano i volontari della Sezione Provinciale di Asti – “La serata a Costigliole e sarà un’ottima occasione per divertirci e cantare, ma soprattutto per sensibilizzare la popolazione verso la donazione degli organi e per promuovere la cultura del “dono”.

Durante la serata saranno presenti i volontari Aido per fornire delucidazioni e materiale divulgativo sulla donazione di organi, tessuti e cellule e sarà possibile iscriversi ad Aido.

L’evento è realizzato con il contributo del CSV di Asti e Alessandria, Gruppo Somet, Falegnameria Gatti, Lions Club, Dragone, Boffa Carni e Cascina Castlet.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Costigliole D’Asti.

L’ingresso è libero e gratuito. Dopo il concerto seguirà un goloso rinfresco.