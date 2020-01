Coppia Quasi Spalancata, quarto appuntamento della Rassegna di Prosa ad Alba

Un testo divertentissimo quello scritto dal Premio Nobel per la Letteratura Dario Fo in collaborazione con Franca Rame COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA che vedrà in scena Chiara Francini e Alessandro Federico venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 21.00 al Teatro Sociale “G. Busca” di Alba.

Una classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi figli del sessantotto e del mutamento della coscienza civile del bel paese.

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA

di Dario Fo e Franca Rame

con Chiara Francini e Alessandro Federico

regia di Alessandro Tedeschi

luci Alessandro Barbieri

scenografia Katia Titolo

costumi Francesca Di Giuliano

produzione Infinito Teatro in collaborazione con Argot Produzioni

Antonia è sposata da tempo con un marito che non l’ama più.

È costretta ad accettare una relazione dietro l’altra da parte dell’uomo, che definisce la loro una “coppia aperta”.

Inizialmente la donna, contrariata, prova tristezza, che sfocia più volte in vari tentativi di suicidio. Poi, si rende conto di essere ancora giovane e di poter iniziare una nuova vita. Proprio quando ha la strada libera, il marito comincia ad essere geloso, tanto da impedirle la storia con un fisico candidato Premio Nobel.

L’evoluzione del matrimonio borghese è vista alla luce delle riforme legislative degli anni Settanta e le trasformazioni dei nuclei familiari e del loro andamento dal punto di vista socio-antropologico. Scritta da Dario Fo e Franca Rame, COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA porta in scena la psicologia maschile e la relativa insofferenza al concetto di monogamia.

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA rappresenta uno degli spettacoli più popolari degli anni ottanta: in Germania ha riscosso un tale successo da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente.

Tutti i biglietti della stagione 2019-2020 sono disponibili:

· al botteghino del teatro (Piazza Vittorio Veneto 3 – Alba) il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e nei giorni di programmazione di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dell’evento.

· nei punti vendita del Circuito Piemonte Ticket (ad Alba Libreria La Torre – via Vittorio Emanuele 19/g – tel. 0173/33658). L’elenco completo dei punti vendita è sul sito www.piemonteticket.it.

· On line sul sito www.ticket.it

PREZZI DEI BIGLIETTI:

Poltronissima: intero € 26,00 / ridotto € 25,00

Primo posto: intero € 22,00 / ridotto € 20,00

Secondo posto: intero € 20,00 / ridotto € 18,00

Ridotto “Giovani”: € 15,00 (fino a 26 anni non compiuti – posto unico)

Ridotto bimbo: € 10,00 (meno di 10 anni)

Foto di manuela giusto