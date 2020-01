Controlli delle Forze dell’Ordine nei Campi Nomadi astigiani: indagate cinque persone

Questa mattina, la Polizia di Stato – Questura di Asti e Sezione Polizia Stradale, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Asti, con l’ausilio della Polizia Municipale, hanno effettuato un’operazione congiunta di controllo straordinario del campo nomadi di via Guerra disposto con Ordinanza di Servizio dal Questore di Asti, Alessandra Faranda Cordella.

Durante il controllo del territorio l’intera area è stata sottoposta ad una accurata verifica finalizzata ad accertare l’identità ed il numero delle persone presenti nel campo ed in generale il rispetto delle normative previste.

In particolare, nel corso dell’attività di controllo sono state identificate circa 130 persone, tra cui una sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, e controllati circa 25 veicoli tra autovetture e camion.

Oltre al Campo di Via Guerra, la Squadra Mobile effettuava perquisizioni personali e domiciliari delegate dall’Autorità Giudiziaria anche in strada Borbore ed in una abitazione situata nel Comune di Grana.

In tale contesto venivano denunciati per i reati di furto aggravato 5 persone, tra cui due minorenni, ritenute fortemente indiziate di due furti perpetrati in Asti nello scorso agosto, e materiale utile alle indagini è stato sottoposto a sequestro.

Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati a verificare ulteriori reati a carico di alcuni dei soggetti controllati.