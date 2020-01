Concorso per l’ammissione di Allievi Ufficiali all’Accademia Carabinieri 2020

C’è tempo fino al 31 gennaio per partecipare al Bando di Concorso per 60 Allievi Ufficiali dell’Accademia Carabinieri 2020.

Il Bando di Concorso Pubblico, per esami, per l’ammissione al primo anno di corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, è stato pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

Al Concorso possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, hanno compiuto il 17° anno di età e non hanno compiuto il 22° anno di età e che hanno conseguito o sono in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2019-2020 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (art. 2 Bando di Concorso).

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente on-line tramite l’Area Concorsi del sito dell’Arma dei Carabinieri, entro e non oltre il 31 Gennaio 2020, seguendo le istruzioni fornite dal sistema automatizzato (art.4 Bando di Concorso).

Il Concorso prevede le seguenti fasi di reclutamento:

prova scritta di preselezione

prove di efficienza fisica

prova scritta di composizione italiana

accertamenti psicofisici

accertamenti attitudinali

prova orale su materie indicate nell’Appendice al bando

accertamento della conoscenza della lingua inglese

prova facoltativa di lingua straniera

tirocinio

QUI il bando di concorso.