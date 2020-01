Concerto degli allievi premiati del Civico Istituto Musicale

Alcuni allievi del Civico Istituto Musicale di Alba si sono distinti per essere stati premiati a concorsi nazionali ed internazionali.

La scuola ha riunito queste giovani promesse organizzando un concerto che si terrà venerdì 31 gennaio 2020, alle ore 18, nella sala Beppe Fenoglio.

Preparati dal professor Ignazio Viola si esibiranno alla chitarra: Marlon Adriano, vincitore del 1° premio assoluto al Concorso internazionale “A corde libere” di Giaveno e del 1° premio al Concorso nazionale “Ansaldi” di Mondovì; Andrei Codrin Cutitaru vincitore del 1° premio al Concorso internazionale di Giaveno e del 2° premio al Concorso nazionale di Mondovì e Luca Benvegnù, vincitore di due secondi premi al Concorso internazionale di Giaveno e al Concorso nazionale di Mondovì.

Preparati dalla professoressa Anna Lisa Bio suoneranno al pianoforte: Giulia Gerlotto, vincitrice del 1° premio al Concorso internazionale Musica in Langa di Castiglione Falletto, del 3° premio al Concorso nazionale “J.S. Bach” di Sestri Levante, del 1° premio al Concorso internazionale “Talenti in Canavese” e del 2° premio al Concorso regionale per giovani interpreti “Città di Torino”; Alessandro Zuccaro vincitore del 1° premio al Concorso internazionale di Castiglione Falletto; Angelica Nova vincitrice del 1° premio al Concorso internazionale di Castiglione Falletto; Nora Cortese vincitrice del 1° premio al Concorso di internazionale Musica in Langa di Castiglione Falletto e del 3° premio della seconda edizione del Concorso “Giovanni Mosca”.

Oltre a preparare gli allievi a sostenere i concorsi, l’Istituto Musicale “Lodovico Rocca” di Alba, con ASAMIMUS e Incontri Musicali Internazionali, ha bandito il Concorso Nazionale per giovani musicisti “Giovanni Mosca” giunto alla terza edizione.

Le iscrizioni sono aperte fino al 23 febbraio 2020. Il bando è pubblicato all’indirizzo:www.comune.alba.cn.it/uffici-e-serviziorari/culturali/istituto-musicale.