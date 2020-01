Coldiretti Asti, al via un corso per diventare apicoltori

L’associazione produttori di miele del Piemonte, Aspromiele, in collaborazione con Coldiretti Asti, organizza un corso per diventare apicoltore. Saranno sette incontri, nei mesi di gennaio e febbraio, in orario serale, nella sede di Coldiretti ad Asti in corso Felice Cavallotti 41.

Gli argomenti teorici proposti consentiranno ai partecipanti di acquisire una appropriata terminologia tecnica e le nozioni fondamentali per una gestione corretta dell’attività di apicoltore ai passi con le nuove problematiche e le sfide che il settore si trova oggi ad affrontare: la scelta dei materiali e delle attrezzature, la tecnica apistica nel corso delle quattro stagioni, il riconoscimento delle patologie e il loro contrasto con i prodotti dell’alveare.

I corsisti saranno seguiti da docenti tecnici apistici di Aspromiele, in grado di assicurare continuità di assistenza anche al termine e al di fuori del corso, affiancati talvolta da apicoltori di comprovata esperienza, capaci di trasferire ai neofiti la passione e il sapere maturato nel tempo e sul campo.

Il costo di partecipazione è di 150 euro, comprensivo della quota associativa Aspromiele, dell’assicurazione di responsabilità civile dei danni che le api possono arrecare a terzi, dell’abbonamento annuale alla rivista “L’Apis” e del materiale didattico fornito su supporto informatico. Per ragioni organizzative il corso potrà essere avviato con il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Per informazioni contattare il numero 335 7024802. Iscrizione via mail: ulderica.grassone@aspromiele.it indicando dati anagrafici e recapito telefonico.

Di seguito il programma completo del corso

1° lezione lunedì 13 gennaio 2020 dalle 20:30 alle 23:30 Anatomia e fisiologia dell’ape;

2° lezione lunedì 20 gennaio 2020 dalle 20:30 alle 23:30 Materiali in apicoltura;

3° lezione lunedì 27 gennaio 2020 dalle 20:30 alle 23:30 Tecnica apistica I;

4° lezione lunedì 3 febbraio 2020 dalle 20:30 alle 23:30 Tecnica apistica II;

5° lezione lunedì 10 febbraio 2020 dalle 20:30 alle 23:30 Patologia apistica I;

6° lezione lunedì 17 febbraio 2020 dalle 20:30 alle 23:30 Patologia apistica II;

7° lezione lunedì 24 febbraio 2020 dalle 20:30 alle 23:30 I prodotti dell’alveare.