Cinema Lumière, entra in programmazione il film “18 regali”

Questa settimana la programmazione del Cinema Lumière di Asti propone, da giovedì e per una sola settimana, il film 18 Regali, la storia vera di una mamma, Elisa Girotto. Film di Francesco Amato, con Benedetta Porcaroli, Vittoria Puccini e Edoardo Leo.

Dal 23 gennaio ritorna Paola Cortellesi con Valerio Mastandrea e Stefano Fresi nel film: Figli. Regia di Giuseppe Bonito.

Ecco il programma:

MARTEDI’ 14 gennaio – ore 21,15: SORRY WE MISSED YOU (ultima proiezione)

MERCOLEDI’ 15 gennaio: riposo – nessuna proiezione

GIOVEDI’ 16 gennaio – ore 21,15: 18 REGALI

VENERDI’ 17 gennaio – ore 21,15: 18 REGALI

SABATO 18 gennaio – ore 19,00 e 21,30: 18 REGALI

DOMENICA 19 gennaio – ore 16,30 – 19,00 e 21,30: 18 REGALI

LUNEDI’ 20 gennaio – ore 21,15: 18 REGALI

MARTEDI’ 21 gennaio – ore 21,15: 18 REGALI (ultima proiezione)

MERCOLEDI’ 22 gennaio: riposo – nessuna proiezione

GIOVEDI’ 23 gennaio – ore 21,15: FIGLI con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea

VENERDI’ 24 gennaio – ore 21,15: FIGLI

E’ possibile aggiornarsi consultando il sito del cinema: www.cinemalumiereasti.jimdo.com e Facebook: lumiere.

Telefoni: 0141.413630 (segreteria telefonica) e 333.5931921 (responsabile).