Chiara Belvedere Mazzetti a “Soliti Ignoti” su Rai Uno: momento di promozione del Monferrato

C’era anche il volto di Chiara Belvedere Mazzetti, giovane rappresentante della settima generazione dei “Distillatori dal 1846”, fra gli ospiti comparsi nella puntata di giovedì 9 gennaio, in prima serata, alla trasmissione televisiva “Soliti Ignoti”, condotta da Amadeus su Rai Uno.

L’esponente di Mazzetti d’Altavilla, azienda attiva da 174 anni fra le colline del Monferrato, è infatti stata invitata dal noto programma televisivo in qualità di produttrice di distillati: in particolare è spiccata presso i numerosi spettatori l’immagine del Gin, una delle profumate referenze (realizzate con fresche botaniche 100% piemontesi) che porta la firma della distilleria situata in cima alla collina di Altavilla Monferrato con una distribuzione su scala internazionale.

La comparsa di Chiara Belvedere Mazzetti nella veste di “volto ignoto” del quale indovinare la professione (nel caso specifico “produttrice di Gin”) ha anche favorito, grazie agli scambi fra il conduttore Amadeus e la concorrente un momento di promozione del Monferrato, terra della quale sono stati riconosciuti i “vini pregiatissimi e ottimi”. Dopo aver richiesto l’indizio, la concorrente Camilla, architetta fiorentina, si è convinta del mestiere del volto numero 5 e ha effettivamente indovinato la professione del volto di Mazzetti d’Altavilla. “L’esperienza è stata molto piacevole – commenta Chiara – e in particolare ho provato una grande soddisfazione quando ho sentito la concorrente riconoscere il grande valore vitivinicolo del Monferrato, terra nella quale io e la mia famiglia e azienda crediamo fortemente.”

La partecipazione televisiva di Chiara Belvedere Mazzetti ha inoltre ulteriormente contribuito a confermare a livello nazionale l’ingresso a pieno titolo del gentil sesso nella professione della distillazione che, presso Mazzetti d’Altavilla, si tramanda sin da prima dell’Unità d’Italia e che da ormai due generazioni vede la Famiglia Mazzetti caratterizzata dall’impegno imprenditoriale al femminile e da una continua valorizzazione della distillazione piemontese attraverso le sue numerose sfaccettature, fra le quali il Gin.